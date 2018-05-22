СРОЧНО: Школьника убило ударом тока в Карелии

В Беломорске возбуждено уголовное дело по факту гибели школьника от удара электрическим током.

По данным Следкома Карелии, вечером 21 мая на улице в городе Беломорске на территории электрической подстанции обнаружено тело 12-летнего мальчика с телесными повреждениями характерными для поражения электрическим током.

"По версии следствия, погибший проник на огражденную территорию работающей подстанции, залез на электрическое оборудование, где получил удар током и погиб", - отметили в ведомстве.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.