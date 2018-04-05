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Новости. Общество
16:43, 05 Апреля 2018

СРОЧНО: Суд оправдал Юрия Дмитриева

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Городской суд Петрозаводска оправдал главу правозащитного центра "Мемориал" в Карелии Юрия Дмитриева по делу о детском порно и педофилии.

Такое решение приняла в четверг судья Марина Носова, которая рассматривала дела в закрытом режиме.

Ему назначено 3 месяца ограничения свободы за хранение деталей оружия.

В прениях прокурор Петрозаводска Елена Аскерова потребовала для Дмитриева 9 лет колонии строгого режима. В свою очередь адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев попросил суд оправдать подзащитного по всем предъявленным обвинениям. Сам 62-летний Дмитриев в последнем слове заявил о своей невиновности.

Дмитриеву было предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ "Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста", "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия".

По версии следствия, в период с 2008 года по 2015 год, Юрий Дмитриев неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери, с которой проживал совместно, в целях изготовления порнографических материалов. Кроме того, обвиняемый незаконно хранил по месту своего проживания основную часть одноствольного гладкоствольного охотничьего ружья, в конструкцию которого самодельным образом внесены изменения, заключающиеся в укорочении ствола.

Дмитриев и его адвокат ранее многократно заявляли, что снимки, которые есть в уголовном деле, представляют собой дневник здоровья приемной дочери.

Юрий Дмитриев был арестован в декабре 2016 года, а в январе 2018 года отпущен под подписку о невыезде. Виновным он себя не признал. Уголовное дело вызвало широкий общественный резонанс.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
grigorjev
2018-04-05 18:37:30
Теперь даже идиоты сообразили, подлые кретины под никами: кир, однознач. и еще 2-3 в полном дерьме! Кстати, реальные имена этих нарушителей УК - давно известны. Поэтому, не выкрутиться "ассенизаторам".
petronik
2018-04-05 18:29:12
Алена, ау, не туда заехала!
kiryha
2018-04-05 18:20:14
Чет попрятались,как крысы,орущие ''распни его''.
Мизантроп
2018-04-05 18:30:33
kiryha, Да нет, здесь мы. Передай подельнику чтобы впредь черепами в футбол не играл.
kir bor
2018-04-05 17:57:11
Вот никогда не писал, а тут не удержусь! Очень рад за Юрия и его родных, а также за то, что наша очень негуманная и зависимая судебная система сработала не как обычно, а почти по закону. И, да, есть тут комментаторы, от мнения которых буквально тошнит: Кир и иже с ним.
однозначно
2018-04-05 17:55:27
Особенно забавляет этот персонаж с усами на переднем плане на фото. Постоянно торчит в одиночных пикетах по любому поводу. В свое время Андрюша / он же Мальчик, он же Чупа-чупс/ не смог даже кандидатскую защитить, потому и вышвырнули с кафедры за профнепригодность. Кормыхается госдеповскими печенюшками
Мизантроп
2018-04-05 17:45:22
Соскочил, млять. ((((
однозначно
2018-04-05 17:38:22
Орава, Эх, дружок, молод ты. Судебный процесс дело тонкое. Наберись терпения.
Неравнодушный
2018-04-05 17:37:13
Отлично. Надеюсь, что разоблачение чудовищных злодеяний коммунистического режима продолжится.
Жуков
2018-04-05 17:35:36
Самое интересное осталось за кадром, кто же написал донос. Прокуратура обязана возбудить дело о клевете, если у неё хватит духу. Время покажет.
Алена Алена
2018-04-05 17:30:54
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