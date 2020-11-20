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Сроки написания итогового сочинения для выпускников перенесены из-за COVID-19

Новости. Общество
22:00, 20 Ноября 2020
фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Написание итогового сочинения для выпускников 11 класса пройдёт не ранее 5 апреля 2021 года вместо 2 декабря текущего из-за ситуации с коронавирусом

Об этом сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

"Проведение итогового сочинения (изложения) для выпускников 11 классов 2 декабря 2020 будет перенесено в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, оно пройдет не ранее 5 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

Успешное написание сочинения для выпускников 11 классов является допуском к ЕГЭ.

Также изменится формат проведения итогового собеседования по русскому языку, которое является допуском к государственной итоговой аттестации для выпускников 9 классов.

По данным Рособрнадзора, оно должно пройти 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая 2021 года. В ведомстве добавили, что при сохранении неблагоприятной эпидобстановки собеседование пройдёт в эти сроки по решению региональных властей в дистанционном формате.

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