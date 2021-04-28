Сроки оформления ипотеки в Карелии сократятся до одного дня

Перевод сделок по оформлению ипотечных кредитов в электронный формат позволит сократить до одного дня срок рассмотрения заявок от обращения клиента в банк до подписания договора.

Об этом сообщила руководитель Управления Росреестра по Республике Карелия Татьяна Полякова на вебинаре для представителей кредитных организаций.

«Пандемия показала, что основным трендом в предоставлении государственных услуг является цифровой формат. В Карелии наблюдается стабильный рост ипотечных сделок, в том числе при приобретении жилья. Управлением установлены сокращенные сроки для рассмотрения электронных обращений. Мы нацелены на то, чтобы весь процесс оформления сделки с ипотекой занимал у нашего клиента один рабочий день при отсутствии оснований для приостановления или отказа в регистрации», — сообщила Полякова. Что ответили на это представители банков, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».