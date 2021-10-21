Сроки выхода на досрочную пенсию зависят от количества детей

Досрочная пенсия полагается многодетным женщинам с тремя и четырьмя детьми.

Это следует из разъяснений пенсионного законодательства, которые дал агентству «Прайм» профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

«При наличии троих детей можно выйти на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста, а при наличии четырех детей — на четыре года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений», — пояснила эксперт.

Кроме указанного количества детей женщины для досрочного выхода на пенсию должны иметь не менее 15 лет страхового стажа.

Ранее в карельском отделении Пенсионного фонда давали разъяснения о досрочном выходе не пенсию женщин, проживающих в Карелии. При определенных условиях они могут выйти на пенсию в 50 лет. Для этого необходимо иметь двоих детей, 17 лет работы в местности, приравненной к Крайнему Северу, или 12 лет работы в районе Крайнего Севера, а также 20 лет страхового стажа.