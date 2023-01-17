Ссора двух собутыльников в районе Карелии изменила внешность одного и жизнь другого

В Кемском районе будут судить несдержанного местного жителя, который из-за словесного конфликта избил и изрезал ножом собутыльника, сообщили в Следкоме Карелии.

По данным следствия, в декабре 2022 года вечером 36-летний житель Кемского района вместе со знакомым в квартире жилого дома в городе распивали спиртные напитки. В момент внезапно возникшего словесного конфликта, разозлившись на знакомого, обвиняемый избил мужчину, нанеся ему множественные удары кулаками и ногами по голове и телу, а также ножом изрезал лицо и шею. Здоровью мужчины был причинен тяжкий вред.

На допросе у следователя обвиняемый полностью признал вину. Установлено, что ранее он привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.