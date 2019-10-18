Ссора петрозаводчан закончилась убийством

В Петрозаводске местный житель в пьяном угаре забил товарища до смерти, сообщили в Следкоме Карелии.

В начале августа 2019 года 50-летний петрозаводчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире знакомого мужчины, в ходе ссоры нанес собутыльнику удары руками и ногами, причинив множественные телесные повреждения. В результате 58-летний потерпевший скончался на месте происшествия.

В отношении обвиняемого, ранее судимого за умышленное тяжкое преступление, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело будет направлено в суд. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.