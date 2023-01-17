Стал известен город Карелии с самым высоким уровнем радиации

В управлении Роспотребнадзора Карелии опубликовали результаты проверки городов республики на радиацию.

Специалисты Роспотребнадзора измерили гамма-фон на открытой местности в контрольных точках на территории населенных пунктов Карелии в 2022 году.

Как следует из полученных данных, средние значения гамма-фона соответствуют его естественным значениям.

В Петрозаводске в декабре среднее значение мощности дозы гамма-излучения составляло 0,09 мкЗв/ч — так же, как и месяцем ранее.

Самое высокое значение гамма-фона оказалось в Кондопоге — 0,12 мкЗв/ч. Чуть меньше в Сегеже — 0,11 мкЗв/ч, в Сортавале — 0,1 мкЗв/ч. Для Костомукши характерен такой же фон, что и для Петрозаводска.