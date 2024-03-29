Стал известен победитель карельского этапа олимпиады по истории российского предпринимательства

В Петрозаводске состоялся региональный этап X Всероссийской олимпиады для студентов и аспирантов по истории российского предпринимательства.

В Петрозаводске прошел региональный этап X Всероссийской олимпиады для студентов и аспирантов по истории российского предпринимательства, которую организовало Карельское отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» совместно с Карельским филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Региональный этап олимпиады состоялся в рамках совместного проекта «История российского предпринимательства».

Для проведения олимпиады был сформирован оргкомитет, а также представительная конкурсная комиссия, в которую вошли Александр Калько, председатель карельского РО Деловая Россия, Роман Пивненко, директор Карельского филиала РАНХиГС при Президенте РФ, Елена Гнетова, бизнес-омбудсмен региона, Александр Лысенковский, президент торгово-промышленной палаты Карелии, и Елена Климчук, гендиректор АО «Корпорация развития Республики Карелия».

Всего в олимпиаде приняли участие более 40 студентов из учебных заведений Карелии: ПетрГУ, карельского филиала РАНХиГС и колледжа технологии предпринимательства.

Победителем олимпиады стал студент 3 курса Института истории, политических и социальных наук ПетрГУ Имран Велиев. Также лучшие знания показали студенты РАНХиГС Николай Смирнов (2 место) и Августина Поточина (3 место).

«Олимпиада по истории российского предпринимательства не только проверяет знания студентов, но и погружает их в большой комплекс информации по многим ранее забытым страницам прошлого нашей страны. Мы видим в этом году возросший интерес студентов к участию, отмечаем высокую степень сложности заданий. Для нас очень ценным является взаимодействие с региональным отделением „Деловой России“ в организации и проведении современных образовательных форматов, которые, безусловно, способствуют воспитанию патриотизма, гражданственности, сопричастности к сложной и многообразной истории нашего Отечества», — сказал председатель конкурсной комиссии Роман Пивненко.

Победитель регионального этапа будет приглашен в апреле в Москву для участия в федеральном этапе Олимпиады, который пройдет на базе Исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова и/или Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.