Стал известен режим работы фонарей на лыжной трассе «Фонтаны» в Петрозаводске

Глава Петрозаводска рассказал о том, во сколько будут выключать освещение лыжной трассы «Фонтаны».

Свет на «Фонтанах» власти столицы Карелии планируют включать ежедневно в 06.00 и в утренние часы выключать вместе с городскими фонарями. Включение вечером в 15.30 вместе с освещением всего города, выключение в 22.30. Об этом на своей странице в соцсети сообщил Владимир Любарский.



«Продолжаем подготовку городской лыжной трассы к новому сезону. Как и в предыдущие годы, объект находится в ведении МУ «Дирекция спорта». А помогать управлять процессами этой зимой будет АНО «Центр организации спортивных мероприятий» - организация, имеющая достаточный опыт», - рассказал глава Петрозаводска.



По его словам, в минувшую пятницу на трассе специалисты уплотнили снежный покров. Впереди работы по расчистке «Фонтанов» от поросли.



«А для совсем хорошего выравнивания снежного покрытия нужны снегопады. Ну, а желающие уже могут пробовать кататься», - отметил Любарский.



Напомним, ранее глава Петрозаводска рассказал, как будет благоустроена трасса «Фонтаны».