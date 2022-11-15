«Замостить бетонной брусчаткой»: какие изменения ждут лыжную трассу «Фонтаны» в Петрозаводске

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, как будет благоустроена любимая горожанами трасса «Фонтаны».

Как отметил Владимир Любарский на своей странице в соцсети, уже 4 декабря стартует традиционный городской фестиваль «Зимние фонтаны», поэтому сейчас идет активная подготовка трассы.

«Прошлогодний вопрос с переносом трансформаторной подстанции со стартовой площадки практически решен. Новая подстанция уже установлена в безопасном месте согласно всем нормам и правилам. Энергетики заканчивают прокладывать к ней силовой кабель. В пятницу начнется пуско-наладка», - сообщил глава города.

Новая подстанция, как заверил Любарский, гораздо надежнее прежней, есть защита от перенапряжения, поэтому перебоев с освещением трассы «Фонтаны» быть не должно. В новом сезоне подъезд к стартовой площадке и парковке тоже будет освещен: фонарные столбы уже установлены, остался только монтаж светильников.

«Обсудили сегодня дальнейшее развитие «Фонтанов». Проектировщики из ООО «Основа» подготовили рабочую документацию, где представили несколько решений. Ширину трассы до развилки предлагается сделать шесть метров, а после – три. Кому-то хотелось бы видеть одинаково широкую дорогу от старта и до второго фонтана, но надо понимать, что это потребует не только совсем другого уровня затрат, но и совсем другого объема вырубки деревьев. Поэтому предложенное решение кажется правильным. Еще один момент, на который обратили внимание проектировщики, касается стартовой площадки. Они предлагают выполнить ее в урбанистическом стиле – таким образом, чтобы получился плавный переход от городской жизни к природе. А саму площадку предлагается замостить бетонной брусчаткой. К этой идее отношусь настороженно», - сказал Владимир Любарский.

Глава Петрозаводска обещал обсудить предложенную концепцию с общественностью.

«До середины декабря соберем рабочую группу, пригласим лыжников и активных участников велодвижения. Наша задача – сделать трассу комфортной и притягательной в любое время года. Ее функционал должен отвечать запросам пешехода и велосипедиста, лыжника и человека со скандинавскими палками», - объяснил мэр.