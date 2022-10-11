Стал известен возраст типичной жертвы мошенников в России

Как выяснилось, чаще всего мошенники обманывают вовсе не пенсионеров.

Средний возраст россиян, наиболее подверженных воздействию мошенников, увеличился в этом году с 31 года до 43 лет. Об этом рассказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов на форуме Finopolis. Его слова приводит агентство ТАСС.

«В этом году средний возраст клиентов, оказавшихся под воздействием мошенников, увеличился с 31 до 43 лет. В основном это россияне, которые занимают активную жизненную позицию, много работают, финансово стабильны и именно поэтому становятся наиболее привлекательной целью для злоумышленников. В 2022 году рост числа мошеннических атак продолжается», — отметил он.

По словам Чугунова, сценарии «разводов» постоянно обновляются и мимикрируют под текущую общественно-политическую ситуацию. По данным ВТБ, в этом году появились роботозированные звонки через мессенджеры якобы от банков, обещания создать «безопасный» счет или выплатить средства за опросы. Очень популярно хищение через социальную инженерию и фишинг.

По данным исследования ВТБ, в этом году доля мужчин и женщин, которые попадались на уловки мошенников, практически сравнялись: 51% против 49% соответственно (доля мужчин, которым звонят мошенники, сократилась на 4% пункта).

Чаще всего злоумышленники обманывают людей в возрасте от 30 до 55 лет — на них приходится более 70% всех пострадавших. Средний возраст среди мужчин составляет 42 года, у женщин — 45 лет. Меньше всего воздействию мошенников подвержены люди старше 55 лет (21%) и в возрасте до 29 лет (13%).

Большинство «жертв» проживают в Центральном (свыше 40%), Приволжском (13%) и Сибирском федеральных округах (12%). Меньше всего уловкам мошенников верят клиенты на Северном Кавказе — таких случаев там всего около 1%.