Стала известна дата прощания с погибшим на СВО уроженцем Пудожского района

С Родиным Кириллом Михайловичем простятся в среду, 30 октября.

Глава Пудожского района Алексей Зубов рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» о дате прощания с погибшим на СВО земляком.

О гибели земляка на спецоперации сообщалось ранее. В ходе СВО погиб Родин Кирилл Михайлович, уроженец города Пудожа, который посмертно награжден орденом Мужества.



Траурная церемония состоится в среду, 30 октября, в 12.00 в Доме культуры Пудожа, вход со двора здания, сообщил Алексей Зубов.