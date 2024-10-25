Стала известна дата прощания с погибшим на СВО уроженцем Пудожского района

С Родиным Кириллом Михайловичем простятся в среду, 30 октября.
Глава Пудожского района Алексей Зубов рассказал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» о дате прощания с погибшим на СВО земляком.
О гибели земляка на спецоперации сообщалось ранее. В ходе СВО погиб Родин Кирилл Михайлович, уроженец города Пудожа, который посмертно награжден орденом Мужества.
Траурная церемония состоится в среду, 30 октября, в 12.00 в Доме культуры Пудожа, вход со двора здания, сообщил Алексей Зубов.
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