Стала известна фирма - виновница дорожного провала в центре Петрозаводска

Администрация Петрозаводска добивается устранения повреждений асфальтового покрытия и готова обращаться в судебные органы.

Просадка дорожного полотна была обнаружена на участке улицы Правды между улицей Казарменской и Советским мостом в Петрозаводске.

На указанной территории прокладкой инженерных коммуникаций занималось ООО "Рельеф". Работы выполнялись для ЖК "Александровский". Об этом сообщили в мэрии Петрозаводска корреспонденту "Вестей Карелии".

Подробнее о ситуации читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".