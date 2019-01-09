Стала известна фирма - виновница дорожного провала в центре Петрозаводска

Новости по теме
Загрузка...
Администрация Петрозаводска добивается устранения повреждений асфальтового покрытия и готова обращаться в судебные органы.
Просадка дорожного полотна была обнаружена на участке улицы Правды между улицей Казарменской и Советским мостом в Петрозаводске.
На указанной территории прокладкой инженерных коммуникаций занималось ООО "Рельеф". Работы выполнялись для ЖК "Александровский". Об этом сообщили в мэрии Петрозаводска корреспонденту "Вестей Карелии".
Подробнее о ситуации читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
07.01.2019, 16:16
07.01.2019, 11:05
04.01.2019, 17:20
03.01.2019, 11:25
Аналитика
Сегодня 15:08
Тема недели
Тот беспредел, который устроили Девлету Алиханову, не отменяет главного – он признан невиновным.
Сегодня 11:15
29.12.2018 17:12
29.12.2018 17:11
Чтиво
Сегодня 10:33
Личное мнение
"У этого кого-то настолько крепкий зад, что самые крутые судьи страны предпочли лучше выставить себя лохами" 4
Мы решили перепечатать блог Александра Фукса про Девлета Алиханова и чудовищную историю с отменой решения о его оправдании.
29.12.2018 16:11
29.12.2018 11:05
27.12.2018 09:59
Медиа
30.12.2018 17:34
Опрос
Где и как вы провели новогодние каникулы?
Комментарии