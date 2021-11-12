Стала известна причина аварии в Петрозаводске, в результате которой сгорел автомобиль (ФОТО)

В Госавтоинспекции сообщили подробности ДТП с горящим автомобилем в Сулажгоре.

Напомним, вечером 21 декабря, в петрозаводском районе Сулажгора столкнулись легковой автомобиль Renault Sandero и грузовик. Легковушка загорелась: находившиеся там мужчина с ребенком успели выскочить из горящего автомобиля. Соответствующее видео появилось в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, причиной ДТП стал выезд Renault Sandero на полосу встречного движения, где он столкнулся с грузовиком VOLVO. В результате аварии пострадал 39-летний водитель легкового автомобиля и его 4-летний пассажир. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Произошла авария в 18.35 в районе дома № 55 по улице Сулажгорская.