Стала известна причина гибели туристов из Петербурга на юге Карелии

Трагедия случилась в катере, но уже на берегу.

Вчера, 30 октября, стало известно о гибели туристов в селе Рыбрека Прионежского района Карелии. Двое человек были найдены мертвыми — предварительно, как указал глава Минздрава Карелии, отравившись угарным газом.

Как стало известно сегодня, туристы, мужчина и женщина, приехали на Онежское озеро в Карелию на рыбалку из Санкт-Петербурга. С собой у них был большой катер.

После рыбалки они подняли катер на прицеп, а затем пошли на кухню катера. Там находился газовый баллон с плохо закрученным шлангом, который и стал причиной отравления людей.

Подробнее о гибели туристов читайте в «МК в Карелии».