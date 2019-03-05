Стала известна средняя зарплата трудоустроенных безработных в Карелии

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Управление труда и занятости республики назвало размер средней заработной платы, на которую могли рассчитывать безработные после трудоустройства в 2018 году.
"Средний уровень оплаты труда по заявленным вакансиям в 2018 году составил 23 тысячи рублей. Это не много, но он вырос по сравнению с прошлым годом на 18%. Основной спрос на кадры составили вакансии по рабочим профессиям", – сообщила начальник управления труда и занятости Карелии Елена Фролова на заседании итоговой коллегии ведомства в Петрозаводске.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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