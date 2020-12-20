Стала известна судьба стационарных детских лагерей в Карелии

Летняя оздоровительная кампания 2021 года вновь пройдет в пришкольных лагерях – в республике не осталось ни одной действующей загородной базы.

В Карелии, встречающей в этом году полчища туристов, совсем не осталось места для оздоровительного отдыха детей. Ни один из стационарных лагерей в республике не работает. Лагерь "Старт", который с 2018 года был единственной действующей стационарной загородной базой Петрозаводска, этим летом так и не открылся. Но из-за пандемии коронавируса на это мало кто обратил внимание. Власти Карелии отчитались за летнюю оздоровительную кампанию работой пришкольных лагерей и организацией других малозатратных форм детского отдыха на базе образовательных учреждений. В следующем году ситуация не изменится.

Как сообщили "Столице на Онего" в администрации Петрозаводска, функционирование баз отдыха "Уя", "Дружба", "Искорка" в качестве стационарных лагерей приостановлено в связи с многочисленными предписаниями надзорных органов и необходимостью проведения реконструкции. Стационарный лагерь "Старт" необходимо привести в соответствие с противопожарными правилами и санитарными нормами, а также провести мероприятия по антитеррористической защищенности объекта.

"В целях привлечения инвестиций для дальнейшего развития стационарного лагеря "Старт" и базы отдыха "Дружба" администрацией Петрозаводского городского округа направлены заявки в Государственную корпорацию развития "ВЭБ.РФ". Ожидается, что после рассмотрения данных заявок корпорацией будут предложены варианты по финансированию проектов реконструкции указанных загородных объектов в рамках государственно-частного партнерства", – заявили в администрации города.

Заявку на "Айно" городу направлять теперь нет нужды. В этом году лагерь в Лососинном был передан из муниципальной в республиканскую собственность. Загородная база теперь находится на балансе Карельского кадетского корпуса имени Александра Невского. Здесь планируют открыть стационарный палаточный лагерь по типу "Большого Приключения", организованного известными российскими путешественниками Дмитрием и Матвеем Шпаро близ поселка Тикша в Муезерском районе. Он будет специализироваться на активном отдыхе детей – пешеходном, водном и велосипедном туризме, спортивных играх. Кроме того, в бывшем "Айно" откроют и республиканский центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард".

Подробнее читайте в материале "Как детский отдых в Карелии стал далекой перспективой".