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Стала известна возможная причина пожара, который разгорелся в километре от деревни в Карелии

Новости. Происшествия
06:40, 26 Июля 2021
фото: Минприроды Карелии/ВК

Очаг возгорания у деревни Большие Горы в Олонецком районе находится на тропе, по которой ходят в лес ягодники.

Лес у деревни Большие Горы мог загореться из-за брошенного окурка. Об этом сообщил начальник отряда авиалесоохраны Денис Васильев, который сейчас работает на тушении этого пожара. По его словам, очаг возгорания находится на тропе, по которой ходят в лес ягодники: вокруг большие площади черничника, пишут в официальном паблике Минприроды Карелии.

Сейчас на территории этого пожара действуют несколько очагов — они выглядят как огненные островки посреди зеленой травы. Сотрудники лесоохраны объясняют это тем, что горящие искры при порывах ветра перелетают на нескольких сотен метров, уточняют в министерстве.

Напомним, в минувшую субботу, 24 июля, в километре от деревни Большие Горы Олонецкого района разгорелся пожар: огонь затронул 8 гектаров леса. К месту тушения оперативно были отправлены специалисты лесничества, лесоохраны, персонал и техника  арендатора – всего задействовано 43 человека и две единицы техники. К утру 25 июля пожар закольцевали.

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