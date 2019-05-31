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Новости. Общество
12:02, 31 Мая 2019
фото: Сергей Юдин / "Столица на Онего"

Стали известны детали допроса экс-главы Карелии Худилайнена по делу о взятках

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Стали известны новые подробности уголовного дела Игоря Чичина – владельца петербургской фирмы "Ремстройкомплект", отвечавшей за ремонт и содержание дорог в Карелии.

Об этом написали "Вести Карелии" в материале, как фирмы из Санкт-Петербурга при губернаторе Александре Худилайнене уводили сотни миллионов рублей Дорожного фонда Карелии и разоряли дорожные предприятия республики.

По словам замруководителя карельского Следкома Владимира Игнатенкова, в состав организованной преступной группы входили три человека. По версии следствия, это владелец петербургской фирмы "Ремстройкомлект", отвечавшей за ремонт и содержание дорог в Карелии, Игорь Чичин, а также теперь уже бывшие руководители Управления автомобильных дорог республики Алексей Никитин и его заместитель Игорь Новокшонов. Они тоже приехали в Карелию из города на Неве.

Согласно материалам дела, в 2015-2017 годах Никтин и Новокшонов систематически получали взятки от руководителей и работников коммерческих предприятий за предоставление им необоснованных выгод и преференций при заключении, выполнении и оплате госконтрактов за работы по ремонту и строительству объектов дорожной инфраструктуры республики. Кроме того, по версии следствия, Чичин давал взятки Никитину и Новокшонову за общее покровительство и обеспечение победы РСК в конкурсных процедурах и последующее заключение компанией государственных контрактов на выполнение работ по содержанию сети автодорог Карелии.

Каким же образом Чичин, Никитин и Новокшонов оказались в Карелии? Приведем имеющиеся в распоряжении нашей редакции ответы на эти вопросы экс-губернатора Александра Худилайнена. При допросе 21 июня 2018 года их задал Худилайнену следователь по особо важным делам карельского управления Следственного комитета Александр Брюханов. Этот документ имеется в нашем распоряжении, хотя карельский Следком редакции его не предоставлял. Публикуем протокол допроса Александра Худилайнена с минимальными сокращениями.

Подробнее читайте в статье "Вестей Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2019-05-31 14:03:26
Отпетые мошенники, как ещё назвать их всех без исключения. В схеме со взятками и откатами всегда есть такие, которых " за руку" поймать сложно, а есть которые понимают ,что сильно рискуют, но жадность до денег берёт верх.
User
2019-05-31 13:44:24
- Вы знаете, что при вашем губернаторстве увели сотни миллионов рублей?
- Нет.
- Ну на нет, и суда нет.
Lana
2019-05-31 13:02:22
Схема отстранения от должностей неугодных сотрудников, мешающих воровской ОПГ не нова. Она действует повсеместно там, где проворовавшиеся начальнички чувствуют свою безнаказанность и имеют высокое покровительство. Мораль такова: видишь кого привели на руководящие позиции, беги! Иначе так подставят, неотмыться!
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