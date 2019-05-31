Стали известны детали допроса экс-главы Карелии Худилайнена по делу о взятках

Стали известны новые подробности уголовного дела Игоря Чичина – владельца петербургской фирмы "Ремстройкомплект", отвечавшей за ремонт и содержание дорог в Карелии.

Об этом написали "Вести Карелии" в материале, как фирмы из Санкт-Петербурга при губернаторе Александре Худилайнене уводили сотни миллионов рублей Дорожного фонда Карелии и разоряли дорожные предприятия республики.

По словам замруководителя карельского Следкома Владимира Игнатенкова, в состав организованной преступной группы входили три человека. По версии следствия, это владелец петербургской фирмы "Ремстройкомлект", отвечавшей за ремонт и содержание дорог в Карелии, Игорь Чичин, а также теперь уже бывшие руководители Управления автомобильных дорог республики Алексей Никитин и его заместитель Игорь Новокшонов. Они тоже приехали в Карелию из города на Неве.

Согласно материалам дела, в 2015-2017 годах Никтин и Новокшонов систематически получали взятки от руководителей и работников коммерческих предприятий за предоставление им необоснованных выгод и преференций при заключении, выполнении и оплате госконтрактов за работы по ремонту и строительству объектов дорожной инфраструктуры республики. Кроме того, по версии следствия, Чичин давал взятки Никитину и Новокшонову за общее покровительство и обеспечение победы РСК в конкурсных процедурах и последующее заключение компанией государственных контрактов на выполнение работ по содержанию сети автодорог Карелии.

Каким же образом Чичин, Никитин и Новокшонов оказались в Карелии? Приведем имеющиеся в распоряжении нашей редакции ответы на эти вопросы экс-губернатора Александра Худилайнена. При допросе 21 июня 2018 года их задал Худилайнену следователь по особо важным делам карельского управления Следственного комитета Александр Брюханов. Этот документ имеется в нашем распоряжении, хотя карельский Следком редакции его не предоставлял. Публикуем протокол допроса Александра Худилайнена с минимальными сокращениями.

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