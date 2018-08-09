Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
17:20, 09 Августа 2018

Стали известны дни пересдачи ЕГЭ в Карелии


По теме

Финские паломники прошли крестным ходом через границу с Карелией
09.08.18 17:40
Шесть точек уличной торговли закрыли в Петрозаводске
09.08.18 16:46
Жители Карелии – в лидерах по безналичным расчетам
09.08.18 15:57
Все новости
Загрузка...

В сентябре в Карелии можно будет сдать единый государственный (ЕГЭ) и государственный выпускной (ГВЭ) экзамены.

"Министерство образования Республики Карелия информирует о проведении ЕГЭ в сентябрьские сроки: 4 сентября (вторник) –русский язык (ЕГЭ и ГВЭ); 7 сентября (пятница) – ЕГЭ по математике базового уровня и ГВЭ по математике; 15 сентября (суббота) – русский язык (ЕГЭ и ГВЭ), ЕГЭ по математике базового уровня и ГВЭ по математике", - сказано в сообщении министерства.

Сдать экзамен в эти дни имеют право учащиеся, допущенные, но не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса или получившие неудовлетворительные оценки по обоим обязательным предметам, либо повторно получившие неудовлетворительный результат по одному обязательному предмету, отмечают в Минобре.

"Выпускники прошлых лет и выпускники, получившие аттестат о среднем общем образовании в 2018 году, желающие улучшить полученные ранее удовлетворительные результаты по одному из этих предметов, к участию в ЕГЭ в сентябрьский период не допускаются", - подчеркивают в ведомстве.

Чтобы сдать экзамен, необходимо написать заявление

По теме

Финские паломники прошли крестным ходом через границу с Карелией
09.08.18 17:40
Шесть точек уличной торговли закрыли в Петрозаводске
09.08.18 16:46
Жители Карелии – в лидерах по безналичным расчетам
09.08.18 15:57
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.08.2018, 10:27
На Карелию надвигается непогода
05.08.2018, 08:40
ВИДЕО: Одну из улиц в центре Петрозаводска размыло после дождя
07.08.2018, 15:05
Скончался депутат Петрозаводского городского совета Сергей Черемухин
08.08.2018, 10:55
Витамин D. Всем выйти из сумрака
07.08.2018, 11:30
Бывший пристав смог проработать главой администрации района в Карелии лишь 1,5 месяца
06.08.2018, 11:21
Главврач Перинатального центра рассказал о причинах смерти младенцев из Питкяранты

Аналитика

Сегодня 10:09
Обществоведение
Пенсионная реформа: лучшее качество жизни или "дожитие"? 3
О главном вопросе последних недель поспорили на заседании Республиканской трехсторонней комиссии.
Алюминиевый кризис: Карелия может остаться без НАЗа 5
07.08.2018 13:09
Дефицит кадров и проблемы лесоустройства 7
31.07.2018 10:32
"Путь у нас один – массовый протест" 6
30.07.2018 12:59
"РКС-Петрозаводск" – это компания возможностей
26.07.2018 16:40
Вся аналитика

Чтиво

08.08.2018 10:55
Без политики
Витамин D. Всем выйти из сумрака
В погоне за новейшими методами лечения, модными диетами многие забывают о самых базовых потребностях, заложенных самой природой для правильной работы организма.
Обновленный офтальмологический центр Карелии готовится к открытию 4
03.08.2018 12:21
"Деньги" показали на большом экране 3
30.07.2018 11:24
Погорельцы 2
26.07.2018 12:09
архив чтиво

Медиа

"Резонанс" на ТНТ-Онего от 8.08
Сегодня 10:45
все фото и видео

Опрос

Где нужно установить памятник ювелиру Фаберже Михаилу Перхину?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»