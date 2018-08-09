Стали известны дни пересдачи ЕГЭ в Карелии

В сентябре в Карелии можно будет сдать единый государственный (ЕГЭ) и государственный выпускной (ГВЭ) экзамены.

"Министерство образования Республики Карелия информирует о проведении ЕГЭ в сентябрьские сроки: 4 сентября (вторник) –русский язык (ЕГЭ и ГВЭ); 7 сентября (пятница) – ЕГЭ по математике базового уровня и ГВЭ по математике; 15 сентября (суббота) – русский язык (ЕГЭ и ГВЭ), ЕГЭ по математике базового уровня и ГВЭ по математике", - сказано в сообщении министерства.

Сдать экзамен в эти дни имеют право учащиеся, допущенные, но не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса или получившие неудовлетворительные оценки по обоим обязательным предметам, либо повторно получившие неудовлетворительный результат по одному обязательному предмету, отмечают в Минобре.

"Выпускники прошлых лет и выпускники, получившие аттестат о среднем общем образовании в 2018 году, желающие улучшить полученные ранее удовлетворительные результаты по одному из этих предметов, к участию в ЕГЭ в сентябрьский период не допускаются", - подчеркивают в ведомстве.

Чтобы сдать экзамен, необходимо написать заявление.