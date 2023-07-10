Стали известны долги медучреждений Карелии

Кредиторская задолженность учреждений здравоохранения республики составляет внушительную сумму.
Медицинские организации задолжали к началу нынешнего года 375 миллионов рублей. Такую сумму кредиторской задолженности медучреждений назвал директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования республики Андрей Гравов на заседании комитета по бюджету и налогам карельского парламента, пишет «Московский комсомолец в Карелии».
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