Стали известны итоги второго раунда переговоров России и Украины

Представители России и Украины на втором раунде переговоров в четверг, 3 марта, договорились о совместном обеспечении гуманитарных коридоров в местах наиболее ожесточенных боев.

На время эвакуации жителей в этих районах возможно временное прекращение огня, пишет ТАСС.

Основное, что известно об итогах второго раунда, который продлился вдвое меньше первого — два с половиной часа.

Гуманитарные коридоры

• Россия и Украина согласовали возможность открытия гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей и доставки медикаментов и продовольствия в места наиболее ожесточенных боев.

• Представители военных ведомств, по словам Мединского, также договорились о «возможном временном прекращении боевых действий в секторе гуманитарного коридора на период выхода гражданского населения». Подоляк подтвердил, что огонь будет прекращаться только в этих районах.

• В ближайшее время стороны организуют специальные каналы связи для организации коридоров и проработают процедуры логистики.

Политические аспекты

• Стороны обсуждали не только гуманитарные проблемы, но и «вопрос будущего политического урегулирования конфликта», сообщил Мединский. Подробностей он не раскрыл.

• Украинская сторона, по словам Подоляка, не получила тех результатов, на которые рассчитывала, а единственное решение касалось именно гуманитарных коридоров.

Новый раунд

• В ближайшее время пройдет третья встреча, которая также может состояться на территории Белоруссии. Как уточнил Подоляк, ее организуют в начале следующей недели.

• По итогам третьего раунда, как заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, могут быть достигнуты договоренности, которые потребуется закрепить на высшем уровне и ратифицировать в парламенте. Депутат, однако, оговорился, что для согласования «политической части» может понадобиться не одна, а несколько встреч.

Заявления на фоне

• Незадолго до завершения переговоров в Беловежские пуще публичные заявления сделали президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский.

• Путин на заседании Совета безопасности РФ заявил, что российская операция идет по плану и «в строгом соответствии с графиком», а «все поставленные задачи» успешно выполняются. Он подчеркнул мужество и героизм ее участников и объявил о дополнительных выплатах: семьи погибших военных получат по 5 млн рублей сверх положенного по действующему законодательству, а раненые — по 3 млн.

• Зеленский в интервью иностранным СМИ повторил, что готов обсуждать с Путиным «все вопросы», включая проблемы статуса русского языка на Украине и статус республик Донбасса. При этом он обратился к Соединенным Штатам и Евросоюзу с призывом объявить воздушное пространство страны бесполетной зоной или предоставить украинцам авиацию, а также предложил включить в число будущих гарантов безопасности Киева президента Турции Тайипа Эрдогана и канцлера Германии Олафа Шольца.