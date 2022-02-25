890x80
Реклама
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов
25.02.2022 17:25
С праздником Масленицы!
28.02.2022 08:30
В Карелии взлетела стоимость аренды жилья
03.03.2022 11:46

Стали известны итоги второго раунда переговоров России и Украины

Новости. Политика
09:28, 04 Марта 2022
фото: © Максим Гучек / БелТА / РИА Новости

Новости партнеров

Представители России и Украины на втором раунде переговоров в четверг, 3 марта, договорились о совместном обеспечении гуманитарных коридоров в местах наиболее ожесточенных боев.

На время эвакуации жителей в этих районах возможно временное прекращение огня, пишет ТАСС.

Основное, что известно об итогах второго раунда, который продлился вдвое меньше первого — два с половиной часа.

Гуманитарные коридоры

• Россия и Украина согласовали возможность открытия гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей и доставки медикаментов и продовольствия в места наиболее ожесточенных боев.

• Представители военных ведомств, по словам Мединского, также договорились о «возможном временном прекращении боевых действий в секторе гуманитарного коридора на период выхода гражданского населения». Подоляк подтвердил, что огонь будет прекращаться только в этих районах.

• В ближайшее время стороны организуют специальные каналы связи для организации коридоров и проработают процедуры логистики.

Политические аспекты

• Стороны обсуждали не только гуманитарные проблемы, но и «вопрос будущего политического урегулирования конфликта», сообщил Мединский. Подробностей он не раскрыл.

• Украинская сторона, по словам Подоляка, не получила тех результатов, на которые рассчитывала, а единственное решение касалось именно гуманитарных коридоров.

Новый раунд

• В ближайшее время пройдет третья встреча, которая также может состояться на территории Белоруссии. Как уточнил Подоляк, ее организуют в начале следующей недели.

• По итогам третьего раунда, как заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, могут быть достигнуты договоренности, которые потребуется закрепить на высшем уровне и ратифицировать в парламенте. Депутат, однако, оговорился, что для согласования «политической части» может понадобиться не одна, а несколько встреч.

Заявления на фоне

• Незадолго до завершения переговоров в Беловежские пуще публичные заявления сделали президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский.

• Путин на заседании Совета безопасности РФ заявил, что российская операция идет по плану и «в строгом соответствии с графиком», а «все поставленные задачи» успешно выполняются. Он подчеркнул мужество и героизм ее участников и объявил о дополнительных выплатах: семьи погибших военных получат по 5 млн рублей сверх положенного по действующему законодательству, а раненые — по 3 млн.

• Зеленский в интервью иностранным СМИ повторил, что готов обсуждать с Путиным «все вопросы», включая проблемы статуса русского языка на Украине и статус республик Донбасса. При этом он обратился к Соединенным Штатам и Евросоюзу с призывом объявить воздушное пространство страны бесполетной зоной или предоставить украинцам авиацию, а также предложил включить в число будущих гарантов безопасности Киева президента Турции Тайипа Эрдогана и канцлера Германии Олафа Шольца.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.02.2022, 09:26
АЗС в Карелии безостановочно переписывают ценники
01.03.2022, 14:10
Заявление сети гипермаркетов ЦСК о «финансовом кризисе» и росте цен вызвало реакцию УФАС Карелии
03.03.2022, 15:06
Финская компания, владеющая лесопильным заводом в Карелии, закрывает производство в России
26.02.2022, 14:47
Магазин в Петрозаводске отказался принимать у экс-депутата Заксобрания Карелии оплату по банковской карте
25.02.2022, 14:53
Поезд «Москва-Петрозаводск» отменили на целый месяц
28.02.2022, 19:27
Арестован житель Петрозаводска, подозреваемый в расчленении мужчины

Аналитика

02.03.2022 13:57
Обществоведение
«Памятники, которые погибли, восстанавливать бессмысленно» 1
Реставратор Александр Попов считает, что воссоздать сгоревшую Успенскую церковь в Кондопоге, как объект культурного наследия, невозможно.
Карельскую тайгу ждут заборы и застройка 5
01.03.2022 14:39
Каким будет новый дом для троллейбусов Петрозаводска? 4
28.02.2022 13:39
Как строили воздушную линию электропередачи от Ондской ГЭС до подстанции Петрозаводская 2
25.02.2022 10:15
Боднарчук обвинил главу Карелии в злоупотреблении правом 13
22.02.2022 17:30
Вся аналитика

Чтиво

25.02.2022 17:36
Без политики
Подъезд или парадная?
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов.
От угля до цифровой тепловой сети — 60 лет
24.02.2022 14:44
Английский хрусталик Rayner — всегда на шаг впереди
22.02.2022 09:27
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»