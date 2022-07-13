Стали известны обстоятельства гибели 62-летнего рыбака в Карелии

Представители добровольного поискового отряда «Длинный берег» предполагают, что мужчина мог выпасть из лодки, когда пытался извлечь леску, попавшую в мотор.

62-летний мужчина, отправившийся на рыбалку на озеро Сямозеро 17 июля и пропавший, мог погибнуть после опрокидывания лодки. Такое предположение высказала в беседе со «Столицей на Онего» командир добровольного поискового отряда «Длинный берег. Питкяранта» Светлана Белоконь.

Известно, что в ходе поисков добровольцы обнаружили лодку, принадлежащую рыбаку. По словам Светланы Белоконь, найденная лодка была перевернута, мотор был поднят.

Добровольцы предполагают, что в мотор могла попасть леска, которую затем пытался достать рыбак. Сама лодка была легкой, а на водоеме наблюдалась волна. В итоге нос лодки поднялся, она перевернулась, считают добровольцы.

Лодка была обнаружена возле острова Элойсварь. Поблизости располагается маленький остров, который в народе называют Пьяным. Там москвичи обнаружили труп карельского рыбака, после чего сообщили в МЧС. Тело на сушу доставляли представители поискового отряда «Длинный берег» и полиция.

Ранее сообщалось, что в Карелии обнаружено тело 62-летнего мужчины, который отправился на рыбалку на озеро Сямозеро и пропал.