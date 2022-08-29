Стали известны обстоятельства обнаружения трупа мужчины, пропавшего после визита в кафе в Карелии

Мужчина, исчезнувший после посещения кафе в Сортавале, был найден мертвым в одном из местных водоемов.

Труп мужчины 1974 года рождения был обнаружен в реке в одном из поселков вблизи Сортавалы. Об этом в беседе со «Столицей на Онего» сообщила командир добровольного поискового отряда «Длинный берег. Питкяранта» Светлана Белоконь.

Труп находился примерно в пятидесяти метрах от моста на въезде в населенный пункт. Тело пропавшего мужчины обнаружила Светлана Белоконь.

Поиски пропавшего человека вели представители отряда «Длинный берег». В городских условиях мужчину также искали поисковики из отряда «ЛизаАлерт».

Детали розыска пропавшего мужчины поисковики также раскрыли в своем паблике. Они пояснили, что в ходе поисков их квадрокоптер утратил связь с пультом. Поисковики взяли у местного жителя лодку и отправились искать коптер. В пути было обнаружено тело мужчины.

Ранее сообщалось, что поздним вечером десятого сентября мужчина находился в кафе «Аркобалено» в Сортавале. Оттуда он ушел в неизвестном направлении и пропал. Затем был обнаружен его труп.