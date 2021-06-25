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Стали известны официальные основания для отстранения непривитых от ковида сотрудников

Новости. Общество
20:30, 25 Июня 2021
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

В Роструде рассказали, почему отказ от вакцинации может быть законным поводом для отстранения сотрудника от работы.

В частности, в ведомстве отметили, что в соответствии с абзацем 8 части 1 статьи 76 Трудового кодекса, легальным основанием для этого может быть не только сам кодекс, но и федеральные законы, а также нормативно-правовые акты. Об этом сообщает РИА Новости.

Например, причиной может послужить нарушение Федерального закона № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Как отмечается в этом документе, отсутствие профилактических прививок может быть причиной отказа в приеме на работу или отстранения от работ, связанных с высоким риском заражения инфекционными болезнями.

В Роструде указали, что прививка может получить статус обязательной после решения главного государственного санитарного врача и его заместителей в регионах. Это распоряжение может касаться как конкретных групп граждан, так и всего населения.

В Роструде наопмнили, что вакцинацию от коронавируса внесли в календарь профилактических прививок.

Постановления об обязательной вакцинации для некоторых категорий граждан приняли более чем в десяти регионах страны.

При этом запрещается прививать граждан, у которых есть противопоказания к вакцинации, установленные методическими рекомендациями к препаратам «Гам-КОВИД-Вак», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», добавляется в сообщении.

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