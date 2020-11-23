Стали известны планы властей Петрозаводска по ценам на проездные для студентов и школьников

Администрация Петрозаводска планирует увеличить размер субсидии МУП "Городской транспорт", чтобы сохранить стоимость проездных для студентов и школьников в троллейбусах.

Это следует из проекта решения Петросовета, подготовленного в мэрии.

Стоимость месячного проездного билета в общественном транспорте на регулярных городских маршрутах предприятия "Городской транспорт" составляет 400 рублей как для студентов, так и для школьников.

Это ниже себестоимости, поэтому "Городской транспорт" получает из бюджета компенсацию за каждый проездной.

Что планируют власти, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".