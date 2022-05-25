Стали известны подробности ДТП, где автомобиль перевернулся на трассе в Карелии

За рулем автомобиля, упавшего в кювет в Пряжинском районе, находился пенсионер.

Напомним, 24 мая в 16.08 на пульт ЕСС-01 поступило сообщение о том, что на 19 км автодороги 86 К-10 произошло ДТП. Автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

По информации Госавтоинспекции Карелии, авария произошла на 21 км автодороги «Петрозаводск–Суоярви». По предварительным данным, 63-летний водитель автомобиля Renault не справился с управлением и совершил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием.

Водитель получил травмы.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится проверка.