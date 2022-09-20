Стали известны подробности ДТП с участием пешехода в Петрозаводске

В аварии на Ключевой пострадал 30-летний мужчина.

В Госавтоинспекции Карелии рассказали подробности аварии, произошедшей 30 сентября на улице Судостроительная в Петрозаводске.

Напомним, вечером автомобиль сбил пешехода на нерегулируемом переходе возле дома № 6.

Авария произошла в 20.55 вечера. За рулем автомобиля Renault Logan находился 52-летний водитель. В результате наезда 30-летний мужчина, переходивший улицу по пешеходному переходу, был травмирован.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.