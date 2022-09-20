Автомобиль сбил человека на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)

Жесткая авария на Ключевой попала в объектив камеры видеонаблюдения.

В петрозаводском микрорайоне Ключевая автомобиль жестко сбил пешехода. Аварию на улице Судостроительная запечатлела камера видеонаблюдения компании «Ситилинк».

Судя по видео, ДТП произошло вчера, 30 сентября в 20.50 вечера в районе дома № 6 по улице Судостроительная. Человек переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда его сбил автомобиль, двигавшийся в сторону улицы Ключевая.

После аварии автомобиль остановился, водитель и прохожие помогли подняться сбитому пешеходу. Его состояние уточняется.

Как «Столице на Онего» сообщили в МЧС Карелии, на место были вызваны спасатели, которые осмотрели место Д. П. Пострадал в аварии один человек.