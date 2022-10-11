Стали известны подробности поиска рыбака, пропавшего в Карелии

В Ленобласти и Карелии ищут двух мужчин, пропавших 12 октября: машину одного из них нашли у водоема.

Мужчины отправились на рыбалку несколько дней назад и пропали, пишет новостной сайт Ленобласти ivbg.ru.

В пабликах Ленобласти и Карелии распространяются сообщения с просьбой о помощи в поисках Дениса Р. и Владимира У. Оба мужчины отправились в район Шелтозера в Карелии 12 октября. С тех пор информации о местоположении мужчин нет.

Как сообщают экстренные службы, в районе пропажи мужчин была найдена машина, на которой они уехали. Пропавшие отправлялись на рыбалку.

Телефоны для связи: +79052593339; +79111607654

Ранее поисковики «ЛизаАлерт» сообщали, что житель Шелтозера 48-летний Денис Р. 13 октября ушел на рыбалку и не вернулся.