Стали известны подробности поиска рыбака, пропавшего в Карелии

В Ленобласти и Карелии ищут двух мужчин, пропавших 12 октября: машину одного из них нашли у водоема.
Мужчины отправились на рыбалку несколько дней назад и пропали, пишет новостной сайт Ленобласти ivbg.ru.
В пабликах Ленобласти и Карелии распространяются сообщения с просьбой о помощи в поисках Дениса Р. и Владимира У. Оба мужчины отправились в район Шелтозера в Карелии 12 октября. С тех пор информации о местоположении мужчин нет.
Как сообщают экстренные службы, в районе пропажи мужчин была найдена машина, на которой они уехали. Пропавшие отправлялись на рыбалку.
Телефоны для связи: +79052593339; +79111607654
Ранее поисковики «ЛизаАлерт» сообщали, что житель Шелтозера 48-летний Денис Р. 13 октября ушел на рыбалку и не вернулся.
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