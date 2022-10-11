В Карелии мужчина уехал на рыбалку и пропал

Волонтеры просят помочь с розысками жителя Прионежского района, пропавшего на рыбалке 4 дня назад.
Пропал житель Шелтозерского сельского поселения 48-летний Денис Р. Он 13 октября ушел на рыбалку и не вернулся. Об этом сообщается в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт» Республики Карелия.
Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза серые.
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