Стали известны подробности смертельной аварии в Карелии, где погибла девушка из Подмосковья (ФОТО)

По данным ГИБДД, легковушка врезалась в стоявший грузовик.

В Госавтоинспекции Карелии сообщили подробности смертельной аварии в Питкярантском районе, где погибла молодая девушка.

Трагедия произошла сегодня, 6 июня, примерно в 8 утра на 10 километре автодороги «Подъезд к поселку Импилахти».

По предварительным данным, автомобиль Mazda врезался в стоящий на обочине лесовоз. В результате ДТП пострадали пассажиры Mazda. Девушка 2002 года рождения погибла, девушка 1996 года рождения с травмами госпитализирована. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее глава Минздрава Карелии сообщил о гибели одной девушки и госпитализации другой. Погибшая и пострадавшая — уроженки Московской области.