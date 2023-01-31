Стали известны подробности трагического пожара с тремя погибшими в райцентре Карелии

В время пожара в гаражном боксе в Сегеже скончались двое мужчин и женщина, сообщили в Следкоме Карелии.

Сотрудники Следкома республики возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

По данным следствия, 21 февраля в одном из боксов гаражного кооператива в Сегеже произошел пожар. На полу гаража следователи нашли тела мужчины 1972 года рождения и женщины 1974 года рождения.



Еще один мужчина, 1993 года рождения, скончался в обгоревшем автомобиле. Об этом нашему изданию рассказали в пресс-службе регионального Следкома.



Предположительно, в гаражном боксе использовали спиральный электрообогреватель, который загорелся. По предварительным данным Следственного комитета, причиной гибели людей стало отравление продуктами горения.

Для того, чтобы установить точную причину смерти, следователи назначили судебно-медицинские экспертизы. Проводятся допросы свидетелей.



Расследование уголовного дела продолжается. Напомним, по данным МЧС Карелии, 21 февраля, в 13.25 огнеборцы выезжали по тревоге к гаражному боксу у дома №39 по улице Спиридонова в Сегеже.



В кирпичном гараже загорелся автомобиль ВАЗ-2107. К моменту приезда брандмейстеров пожар потух. Огонь уничтожил салон легковушки на площади один квадратный метр.



Погибли три человека.