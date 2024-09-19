Стали известны подробности жесткой аварии с участием пешехода в Петрозаводске

В аварии на улице Боровая 1 октября пострадал пенсионер.
В Госавтоинспекции Петрозаводска сообщили подробности аварии, случившейся на улице Боровая в столице Карелии 1 октября.
Там районе дома № 1 52-летний водитель автомобиля Hyundai сбила 69-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому переходу.
В результате ДТП пешеход получил травмы. Обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка.
Напомним, авария, произошедшая в 18.19 на улице Боровая, попала на камеру наблюдения.
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