Стали известны показатели инфляции в Карелии в первые 3 месяца 2020 года

Уровень инфляции в Карелии за первые 3 месяца 2020 года составил 1,4%, что соответствует показателю аналогичного периода прошлого года.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-март 2020 года.

Выше прошлогодней оказался рост цен на продовольственные товары. С начала 2020 года они выросли на 2,5%, а за тот же период 2019 года – на 3%.

Больше всего подорожали помидоры (в 1,5 раза) и лимоны (на 21,2%).

Как росли цены на непродовольственные товары и услуги, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".