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Новости. Общество
14:22, 10 Мая 2018

Стали известны предполагаемые сроки отключения горячей воды в Петрозаводске

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В большинстве районов карельской столицы горячей воды не будет с 7 по 21 июня. Однако это предварительная информация, и сроки еще могут скорректировать.

Об этом в четверг сообщила на встрече с журналистами глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

Она напомнила, что начиная с этого года горячую воду будут отключать не на три, а на две недели. Соответствующее решение было принято Петросоветом в сентябре 2017 года.

"Минстрой – а это их полномочия – прислал нам предварительный график, согласно которому отключение (горячей воды) произойдет с 7 июня по 21 июня", - сказала Ирина Мирошник.

Глава города уточнила, что в эти сроки предполагается отключение воды в большинстве районов карельской столицы.

"Это предварительный график, потому что с ресурсоснабжающими организациями он еще не согласован", - добавила она.

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кир
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Ни одна партия, включающая ЕР, не взяла на себя смелость обещать сделать бесперебойную подачу горячей воды в славном городе Петрозаводске. Технически это возможно, только работать надо.
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