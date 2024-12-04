Стали известны причины гибели в Карелии пропавшего мужчины в каске

Об этом сообщили карельские спасатели.

Спасатели ГКУ Карельской поисково-спасательной службы провели поиски Германа Сидякина, ранее пропавшего в Карелии.

Водолазы обнаружили тело Германа Сидякина и еще одного рыбака в озере Найдомозеро 7 декабря. Личность второго погибшего устанавливают сотрудники полиции.

Ранее писали о том, что Германа Сидякина искали с 1 декабря. Его нашли мертвым сегодня, 7 декабря.