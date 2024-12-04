Пропавшего мужчину нашли в Карелии мертвым

Человека искали с 1 декабря.

Пропавшего 36-летнего Германа Александровича Сидякина нашли мертвым. Об этом сообщили в паблике Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Республики Карелия.

С 1 декабря 2024 года о местонахождении мужчины ничего не было известно. Он бесследно исчез в районе Спасской Губы и озера Нелгомозеро.

Ранее писали о том, что волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» просили помочь в поисках пропавшего мужчины.