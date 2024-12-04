Пропавшего мужчину нашли в Карелии мертвым

Человека искали с 1 декабря.
Пропавшего 36-летнего Германа Александровича Сидякина нашли мертвым. Об этом сообщили в паблике .
С 1 декабря 2024 года о местонахождении мужчины ничего не было известно. Он бесследно исчез в районе Спасской Губы и озера Нелгомозеро.
Ранее писали о том, что волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» просили помочь в поисках пропавшего мужчины.
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