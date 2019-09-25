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Новости. Общество
15:47, 25 Сентября 2019
фото: © Stefan Sauer/dpa via AP

Стали известны причины срыва строительства газопровода в Университетском городке

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Арбитражный суд Карелии вынес решение по конфликту Управления капстроительства и фирмы "Десятый регион" из-за срыва строительства газопровода, финансируемого за счет федерального бюджета.

Как следует из материалов дела, Управление в одностороннем порядке расторгло контракт на строительство уличной сети газопровода в Университетском городке.

Ранее пресс-служба правительства Карелии сообщила, что эта стройка финансируется по федеральной программе "Развитие въездного и внутреннего туризма в России на 2011-2018 годы".

Основанием включить проект в эту программу стало то, что кроме коттеджных кварталов газ должны были подвести к строящемуся физкультурно-оздоровительному комплексу.

Управление капстроительства расторгло контракт и-за того что строительная фирма не завершила работы до назначенной даты.

"Десятый регион" обратился в суд с просьбой обязать Управление отменить это решение и заключить дополнительное соглашение к контракту.

Как строительная компания объяснила причины срыва сроков строительства, читайте в материале делово интернет-газеты "Вести Карелии".

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