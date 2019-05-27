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Новости. Политика
10:30, 27 Мая 2019
фото: Олег Реут

Стали известны результаты праймериз "Единой России" на довыборах в Петросовет

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В минувшее воскресенье, 26 мая, в Петрозаводске прошло предварительное внутрипартийное голосование "Единой России" - политолог Олег Реут наблюдал за происходящим.

В Петрозаводске в ходе праймериз определялись кандидаты, которых партия должна будет в ближайшее время выдвинуть на довыборах депутатов Петрозаводского городского совета. Праймериз проводились по так называемой "открытой модели" – прийти и проголосовать мог любой совершеннолетний гражданин, зарегистрированный в избирательном округе. Предварительное партийное голосование – рейтинговое, то есть предпочтение можно отдать не одному кандидату, а сразу нескольким.

Пришедшие отдать свой голос не знакомились с содержанием информационного плаката, заранее выбрав кандидата, которого решили поддержать. В целом всё было довольно повседневно, штатно и предсказуемо.

Таковыми оказались и результаты предварительного голосования. Его победителями стали: по округу № 10 – Наталия Ларшина, заведующая детским садом №98; по округу № 8 – Екатерина Реутова, директор средней общеобразовательной школы № 8. Теперь их ждёт официальное партийное выдвижение и проведение полноценной предвыборной кампании, которая завершится в Единый день голосования 8 сентября.

О том, как проходило голосование, читайте в материале "На этом же не заработать". 

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Комментарии

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User
2019-05-27 12:47:39
Абсолютно монописуальны результаты воровского сходняка. "Вор должен сидеть в тюрьме! Верно? Вот что людей интересует"(с)
Американец
2019-05-27 11:22:57
да они могут дальше в демократию играть. Народ помнит про увеличение пенсионного возраста от Едра и прочих партий. Мы это не забудем на выборах. Коммунякам и Едру, и всем прочим мы это на выборах предъявим
Изя
2019-05-27 10:51:54
К чему эта суета . Едросы себя уже показали в "деле" , ухудшения жизни россиян " . Голосовать на выборах за такую партию не стоит :) .
бюджет
2019-05-27 10:48:04
И как с этим жить: кандидат от ЕР?
zanoza
2019-05-27 10:38:40
Зачем устраивать перед выборами репетицию? Как-то это не демократично.
Гость
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