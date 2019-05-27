Стали известны результаты праймериз "Единой России" на довыборах в Петросовет

В минувшее воскресенье, 26 мая, в Петрозаводске прошло предварительное внутрипартийное голосование "Единой России" - политолог Олег Реут наблюдал за происходящим.

В Петрозаводске в ходе праймериз определялись кандидаты, которых партия должна будет в ближайшее время выдвинуть на довыборах депутатов Петрозаводского городского совета. Праймериз проводились по так называемой "открытой модели" – прийти и проголосовать мог любой совершеннолетний гражданин, зарегистрированный в избирательном округе. Предварительное партийное голосование – рейтинговое, то есть предпочтение можно отдать не одному кандидату, а сразу нескольким.

Пришедшие отдать свой голос не знакомились с содержанием информационного плаката, заранее выбрав кандидата, которого решили поддержать. В целом всё было довольно повседневно, штатно и предсказуемо.

Таковыми оказались и результаты предварительного голосования. Его победителями стали: по округу № 10 – Наталия Ларшина, заведующая детским садом №98; по округу № 8 – Екатерина Реутова, директор средней общеобразовательной школы № 8. Теперь их ждёт официальное партийное выдвижение и проведение полноценной предвыборной кампании, которая завершится в Единый день голосования 8 сентября.

О том, как проходило голосование, читайте в материале "На этом же не заработать".