Стали известны самые востребованные вакансии в Карелии за 2017 год

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Управление труда и занятости республики назвало самые востребованные вакансии прошедшего года.
Список возглавляет профессия "водитель автомомбиля". В прошлом году в республике в Службу занятости было заявлено о 1615 таких вакансий. Средняя зарплата водителей равнялась 24 053 руб. Максимальная зарплата- 75 000 руб. Минимальная- 6 204 руб. При этом в списке указанных вакансий было отмечено 898 предложений с зарплатой от 20 тыс. руб.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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