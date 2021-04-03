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Стали известны трагические обстоятельства смерти известной актрисы

Новости. Общество
21:40, 03 Апреля 2021
фото: "Мосфильм"/Кадр из фильма "Двое в пути"/РИА Новости
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В Москве в своей квартире на 70-м году жизни скончалась актриса Нина Зоткина, ее тело обнаружили спустя две недели.

Как сообщает "Московский комсомолец", об обстоятельствах смерти актрисы рассказал в своем Facebook режиссер Михаил Дегтярь, которому позвонила знакомая по ВГИКу.

Нина Зоткина проживала в квартире одна. По всей видимости две недели назад у нее был сердечный приступ и она не смогла даже позвать на помощь.

Знакомая Михаиля Дегтяря, которая оказалась соседкой Зоткиной, сообщила, что в последние два дня стала ощущать из квартиры актрисы неприятный запах.

"Вызвала полицию. Взломали дверь…", - написал режиссер. "Не буду уточнять подробности - две недели там пролежала умершая хозяйка", - добавил он.

Дегтярь также отметил, что еще недавно Нина мечтала посадить розы на своем участке и встретить под ними свое 90-летие.

Напомним, что Нина Зоткина закончила Высшее театральное училище имени Щукина. Стала широко известно советскому зрителю после выхода картин "Двое в пути", "Это мы не проходили", "Расписание на завтра", "Приключения маленького папы".

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Комментарии

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