Стали известны высота и продолжительность фейерверка на фестивале «Гиперборея» в Петрозаводске

Фестиваль «Гиперборея», который пройдет 12 февраля в Петрозаводске, завершится шестиминутным фейерверком.

Об этом сообщил сегодня на совещании в администрации города представитель оргкомитета фестиваля, директор «Городского дома культуры Владимир Прикуль.

Фейерверк состоится в районе набережной Онежского озера, где пройдет фестиваль.

«В 18.00 на площадку в сопровождении группы барабанщиков прибудет сам император и объявит гиперборейский фейерверк. Уверен, что красочный шестиминутный фейерверк не оставит равнодушным никого», — сказал Прикуль.

По его словам, высота фейерверка достигнет 200 метров, поэтому его можно будет видеть с любой точки набережной.