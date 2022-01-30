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Стали известны высота и продолжительность фейерверка на фестивале «Гиперборея» в Петрозаводске

Новости. Культура
10:57, 31 Января 2022
фото: © Столица на Онего

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Фестиваль «Гиперборея», который пройдет 12 февраля в Петрозаводске, завершится шестиминутным фейерверком.

Об этом сообщил сегодня на совещании в администрации города представитель оргкомитета фестиваля, директор «Городского дома культуры Владимир Прикуль.

Фейерверк состоится в районе набережной Онежского озера, где пройдет фестиваль.

«В 18.00 на площадку в сопровождении группы барабанщиков прибудет сам император и объявит гиперборейский фейерверк. Уверен, что красочный шестиминутный фейерверк не оставит равнодушным никого», — сказал Прикуль.

По его словам, высота фейерверка достигнет 200 метров, поэтому его можно будет видеть с любой точки набережной.

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Комментарии

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User
2022-01-31 13:06:33
У (д)эффективных менеджеров "скорые" в сугробах застревают, а они на деньги налогоплательщиков в салютики играются! Фееричное зазеркалье!
Беня
2022-01-31 11:39:35
Не понимаю, как связан император с гипербореей? :)
Последняя это шото из окультятины, мадам Блавадская, любимчики богов арийцы, их оппоненты рептилоиды нибиручие, теория коренных рас, факельные шествия и т.д. и т.д.
Причем тут император?
кир
2022-01-31 12:13:19
Беня, не пропагандируй арийцев. Нам не нужна чуждая вера в гиперборейцев. Мы ещё православие не освоили, а на подходе уже ислам. :)
David.
2022-01-31 11:09:24
Сколько тонн снега можно вывезти на эти деньги? Омикрон одобряет ваше скопища!
Беня
2022-01-31 11:40:24
David., ты не понимаешь :) это ДРУ-ГО-Е :) :) :)
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