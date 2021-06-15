Стали известные первые результаты ЕГЭ в Карелии

Глава Минобразования республики Роман Голубев, как выпускники сдали ЕГЭ по географии, литературе и химии.

Как пишет министр образования и спорта Карелии на своей странице в соцсети, несмотря на сложный год и обучение в дистанционном режиме, выпускники показали достойные результаты. По итогам экзаменов одиннадцатиклассники улучшили результаты прошлого года.

Так, значительно увеличилась доля высокобалльных (от 81 до 100 баллов) работ по географии, наибольшее количество баллов (96) у шести выпускников Петрозаводска, Костомукши, Сортавальского и Сегежского районов. Не преодолели минимальный порог в 37 баллов всего два участника тестирования.

В 2021 году уменьшилось количество не справившихся с испытанием по химии и литературе. Больше стало «высокобалльников» среди сдававших химию, трех баллов до максимального результата не хватило троим выпускникам школ Петрозаводска и Питкяранты.

Максимальные 100 баллов набрали два участника ЕГЭ по литературе – выпускницы школы № 3 Петрозаводска и школы № 1 Кондопоги.

Результаты ЕГЭ по русскому языку будут известны не позднее 18-21 июня.

Ранее эксперт рассказал об альтернативах ЕГЭ.