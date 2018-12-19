Стало известно, чье тело нашли на пожаре в Кеми

В Кеми проводится проверка по факту гибели мужчины при пожаре, сообщили в Следкоме Карелии.

По сообщению МЧС пожар произошел в Кеми минувшим вечером.

Установлено, что в одной из квартир многоквартирного дома произошел пожар, при тушении которого в квартире было обнаружено тело проживавшего там 48-летнего мужчины.

Возможной причиной пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении. Предварительно причиной смерти потерпевшего является отравление продуктами горения.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.