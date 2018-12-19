Стало известно, чье тело нашли на пожаре в Кеми

Новости по теме
Загрузка...
В Кеми проводится проверка по факту гибели мужчины при пожаре, сообщили в Следкоме Карелии.
По сообщению МЧС пожар произошел в Кеми минувшим вечером.
Установлено, что в одной из квартир многоквартирного дома произошел пожар, при тушении которого в квартире было обнаружено тело проживавшего там 48-летнего мужчины.
Возможной причиной пожара рассматривается неосторожное обращение с огнем при курении. Предварительно причиной смерти потерпевшего является отравление продуктами горения.
В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
13.12.2018, 17:19
14.12.2018, 14:37
16.12.2018, 11:37
12.12.2018, 11:59
15.12.2018, 10:46
Аналитика
Сегодня 12:48
Тема недели
Известный в Карелии бизнесмен и политик Девлет Алиханов рассказал, кто должен понести ответственность за его незаконное уголовное преследование и чем он планирует заниматься на свободе.
17.12.2018 10:45
14.12.2018 14:37
13.12.2018 11:41
12.12.2018 11:35
Чтиво
14.12.2018 12:32
Личное мнение
Карельские депутаты решили переименовать историческое название острова в Ладожском озере.
14.12.2018 09:46
12.12.2018 13:43
07.12.2018 15:50
Медиа
18.12.2018 16:19
Опрос
Как изменилась ваша жизнь в 2018 году?
Комментарии