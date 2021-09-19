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Стало известно, что сильнее всего подорожает до конца года

Новости. Экономика
19:30, 21 Сентября 2021
фото: © Сергей Савостьянов / ТАСС

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По прогнозам экономистов, рост цен ожидается не только на продовольственные товары, но и на электронику.

К концу года ожидается сезонный рост цен на овощи и фрукты, большая часть которых будет поступать по импорту. Среди непродовольственных товаров сильнее прочих подорожает электроника, рассказала агентству экономической информации «Прайм» доцент кафедры финансов цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова.

По ее словам, можно ожидать роста цен на продукты примерно на 7-8% за год.

«Характерные для курсовой динамики российской национальной валюты высокая волатильность и непредсказуемость заставляют импортеров закладывать цену товара некоторую „подушку безопасности“, поэтому часто цены на зарубежные товары растут не в меру изменения валютного курса, а больше», — сказала Елена Воронкова.

Непродовольственные товары за восемь месяцев с начала года уже подорожали на 5,61%. В условиях расширения дистанционной деятельности продолжается рост спроса на гаджеты при том, что импорт смартфонов некоторых китайских моделей в Россию из-за санкций С. А. Расходы населения на смартфоны только в первом квартале текущего года выросли на треть, в том числе и по причине роста цен на них.

Директор Центра Макроэкономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Евгений Балацкий в свою очередь, считает, что инфляция уже могла быть выше, но правительство сдерживало ее в преддверии выборов в Госдуму.

«Перед выборами власти стремятся сохранить стабильную ситуацию на потребительском рынке, — указывает он. — Дело доходит до того, что представители правительства напрямую обращаются к крупным производителям и торговым сетям с просьбой сдержать цены».

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