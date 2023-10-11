Стало известно, где бездомные Петрозаводска смогут помыться

В Петрозаводске откроется бесплатный душ для бездомных.

В Петрозаводске откроется консультационный пункт «Добродуш», куда смогут обратиться люди, оставшиеся без жилья, сообщили в городском сообществе «Петрозаводск Live».

Пункт для граждан в трудной жизненной ситуации откроется на Перевалке в цокольном этаже жилого дома № 10 на улице Архипова. Работать пункт будет три дня в неделю.

«Это не ночлежка, а консультационный пункт помощи. Люди, оставшиеся без жилья, или попавшие в сложную жизненную ситуацию, смогут прийти сюда за первичной помощью: принять душ, согреться и получить горячее питание. В день это может быть всего 5-6 человек», — рассказал руководитель Центра соцадаптации «Другой формат» Владимир Пелтола.