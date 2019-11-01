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Новости. Культура
15:22, 01 Ноября 2019
фото: Музыкальный театр Карелии

Стало известно, где в "Ночь искусств" в Петрозаводске можно встретить Фигаро

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Музыкальный театр Карелии пригласил на "Ночь искусств" известного петербургского знатока театра Константина Учителя, который расскажет об опере "Севильский цирюльник".

В рамках Всероссийской ночи искусств 3 ноября в Музыкальном театре состоится лекция Константина Учителя. Этот блестящий знаток театра и замечательный рассказчик хорошо известен петербургским театралам, которые стараются не пропустить его лекции об опере в городе на Неве. Его остроумные яркие выступления публика ценит не меньше самих спектаклей, которым Константин Учитель посвящает свои встречи со зрителями, сообщает Музыкальный театр.

В воскресенье, 3 ноября, гость из Санкт-Петербурга расскажет петрозаводским любителям театра об опере "Севильский цирюльник". В этот день этот шедевр итальянской комической оперы представлен в афише Музыкального театра. Речь в его выступлении пойдет и о драматической трилогии Бомарше, и об особенностях парикмахерского искусства в Севилье, и об особенностях творчества Россини, и о том, как оперные фанаты в Италии могли влиять на политику.

Сам спектакль начинается в этот день в 18 часов, а на лекцию нужно подходить к 16.30. Для всех, у кого есть билеты на «Севильского цирюльника», а также студентов вход на нее бесплатный. Для всех остальных цена билета составит 100 рублей.

Напомним, в этом году к акции "Ночь искусств" учреждения культуры Карелии, как обычно, подготовили большую программу из более чем 50 мероприятий. Некоторые из них начнутся уже 2 ноября, а завершится акция поздно вечером 3 ноября, накануне празднования Дня народного единства. Вход на многие из событий "Ночи искусств" будет свободным.

В Карелии в акции участвуют театры и музеи Петрозаводска, Карельская филармония, Дом "Кантеле", Национальная библиотека, Центр народного творчества и культурных инициатив, Галерея промышленной истории и др.

Полная программа "Ночи искусств" опубликована здесь.

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Комментарии

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новый
2019-11-01 15:43:13
А нафига. У нас свой театральный критик есть. Даже с высшим театральным образованием - Фукс. Тем более КВНщиком был, шутил, кривлялся. Он знает толк в лицедействе. И не надо нам тут всяких заезжих критиков. Своих в избытке.
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