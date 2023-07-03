Стало известно, где в Петрозаводске появится нормальное освещение (ФОТО)

Власти Петрозаводска привели список улиц, на которых оборудуют освещение.

Врио главы карельской столицы Инна Колыхматова рассказала о новом этапе программы модернизации уличного освещения.



«Светлее станет еще на 20 объектах в разных районах города, — написала она. — Это вновь стало возможным благодаря региональной субсидии на социально-экономическое развитие и нацпроекту „Безопасные качественные дороги“. Список объектов составлялся с учетом обращений горожан. Часть работ будет синхронизирована с ремонтом дорог. Например — на улице Сусанина, которую тоже приведут в порядок по нацпроекту».



В частности, освещение модернизируют у социальных объектов: у школ № 12 и № 34, детских садов № 20 и № 127, у поликлиники № 4 и у Детской музыкально-хоровой школы.



Работы проводит муниципальное предприятие «Петрозаводские энергетические системы». На Перевалке, в Октябрьском районе и Песках они уже начались. Всего в этом году заменят почти 500 опор и установят около 700 новых светильников. Общая протяженность новых линий освещения — более 16 километров, заявила Колыхматова.



Список объектов, где освещение приведут в порядок на средства региональной субсидии:



1. Сусанина,



2. Проезд Новые Ключи,



3. Улица Коммунистов,



4. Хелюльский проулок,



5. Сулажгорская аллея,



6. Шиловский проезд,



7. Улица Крылова,



8. Переулок Гончарова,



9. Хоровой проезд,



10. Пяжиевский проезд,



11. Поньгомский проезд,



12. Северная улица,



13. Комсомольский проспект (от площади Кукковское Кольцо до улицы Братьев Озеровых),



14. Сыктывкарская улица (от Лесного проспекта до улицы Попова).



Объекты, где станет светлее по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»:



1. Первомайский проспект (от улицы Мелентьевой до Заводской улицы),



2. Ялгубское шоссе,



3. Проезд Автолюбителей,



4. улица Сулажгорского кирпичного завода (от Суоярвского шоссе до здания № 53),



5. Перекресток улиц Калинина и Володарского,



6. Улица Репникова (от Антонова до Степановского переулка).











